Сьогоднішня ціна AMATO

Поточна ціна AMATO (AMATO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AMATO до USD становить $ 0 за AMATO.

AMATO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 145 656, з циркуляційною пропозицією у 130,97M AMATO. Протягом останніх 24 годин AMATO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0196137, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AMATO змінився на -0,18% за останню годину та на -20,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 55,66.

Ринкова інформація щодо AMATO (AMATO)

Ринкова капіталізація $ 145,66K$ 145,66K $ 145,66K Обсяг (за 24 год) $ 55,66$ 55,66 $ 55,66 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 145,65K$ 145,65K $ 145,65K Циркуляційне постачання 130,97M 130,97M 130,97M Загальна пропозиція 999 973 384,483679 999 973 384,483679 999 973 384,483679

Поточна ринкова капіталізація AMATO — $ 145,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 55,66. Циркуляційна пропозиція AMATO — 130,97M, зі загальною пропозицією 999973384.483679. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 145,65K.