Ціна AmaterasuFi Izanagi (IZA)
Поточна ціна AmaterasuFi Izanagi (IZA) сьогодні становить 0.01036558 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IZA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AmaterasuFi Izanagi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.62 USD
- зміна ціни AmaterasuFi Izanagi протягом дня — -9.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін IZA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IZA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AmaterasuFi Izanagi до USD становила $ -0.00106932622773531.
За останні 30 днів зміна ціни AmaterasuFi Izanagi до USD становила $ -0.0023056916.
За останні 60 днів зміна ціни AmaterasuFi Izanagi до USD становила $ +0.0022096876.
За останні 90 днів зміна ціни AmaterasuFi Izanagi до USD становила $ +0.002385228037577818.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00106932622773531
|-9.35%
|30 днів
|$ -0.0023056916
|-22.24%
|60 днів
|$ +0.0022096876
|+21.32%
|90 днів
|$ +0.002385228037577818
|+29.89%
Останній аналіз цін AmaterasuFi Izanagi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.90%
-9.35%
+2.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Amaterasu Finance is a native DEX on the Aurora chain. The governance token of the protocol is IZANAGI (ticker: IZA)
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 IZA до AUD
A$0.016584928
|1 IZA до GBP
￡0.008292464
|1 IZA до EUR
€0.0099509568
|1 IZA до USD
$0.01036558
|1 IZA до MYR
RM0.0464377984
|1 IZA до TRY
₺0.3662159414
|1 IZA до JPY
¥1.638279919
|1 IZA до RUB
₽1.1112938318
|1 IZA до INR
₹0.8892631082
|1 IZA до IDR
Rp167.1867507874
|1 IZA до PHP
₱0.6038986908
|1 IZA до EGP
￡E.0.525016627
|1 IZA до BRL
R$0.063230038
|1 IZA до CAD
C$0.0148227794
|1 IZA до BDT
৳1.262527644
|1 IZA до NGN
₦16.0209367922
|1 IZA до UAH
₴0.4385676898
|1 IZA до VES
Bs0.54937574
|1 IZA до PKR
Rs2.8880578996
|1 IZA до KZT
₸5.4815260156
|1 IZA до THB
฿0.3579234774
|1 IZA до TWD
NT$0.3390581218
|1 IZA до CHF
Fr0.009329022
|1 IZA до HKD
HK$0.0805405566
|1 IZA до MAD
.د.م0.1037594558