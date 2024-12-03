Токеноміка Amaterasu (AMA) Дізнайтеся ключову інформацію про Amaterasu (AMA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Amaterasu (AMA) Launched on December 3rd, 2024, Amaterasu is the first Hybrid project on Aptos, pioneering a new token standard called Hybrid Assets. Developed by a team predominantly based in Singapore, they’re an IP-based project accompanied by a product approach aiming to solve the DeFi fragmentation within the Aptos Ecosystem. Amaterasu aims to develop its IP through the means of Japanese Animation and artwork, along with collaborations with prominent web2 and web3 IP-centric projects. Through the utilisation of Aptos’ on-chain randomness, the Amaterasu NFT collection will have a new function whereby metadata is not pre-determined. As a result, there is a 2-step reveal process involved to reveal metadata. This allows for traits can be inserted into the existing trait pool. Furthermore, an NFT trait rerolling function allows for individual traits to be generated through weightage probabilities, which can be modified to create trait drops, creating a gamified Gacha experience. In addition, Amaterasu will be building a DeFi Aggregator on Aptos. The Aggregator will link together existing projects within the DeFi space on Aptos, aiming to provide a smoother user experience. Офіційний вебсайт: https://www.amaterasu.gg/ Купити AMA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Amaterasu (AMA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Amaterasu (AMA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 796,66K $ 796,66K $ 796,66K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 796,66K $ 796,66K $ 796,66K Історичний максимум: $ 0,071467 $ 0,071467 $ 0,071467 Історичний мінімум: $ 0,0056162 $ 0,0056162 $ 0,0056162 Поточна ціна: $ 0,00796662 $ 0,00796662 $ 0,00796662 Дізнайтеся більше про ціну Amaterasu (AMA)

Токеноміка Amaterasu (AMA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Amaterasu (AMA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AMA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AMA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AMA, досліджуйте ціну токена AMA в реальному часі!

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