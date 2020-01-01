Токеноміка AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Дізнайтеся ключову інформацію про AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions. Офіційний вебсайт: https://omikamitoken.com/ Whitepaper: https://omikamitoken.com/download/omikami.pdf Купити OMIKAMI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,82M $ 13,82M $ 13,82M Загальна пропозиція: $ 999,59M $ 999,59M $ 999,59M Циркуляційна пропозиція: $ 999,59M $ 999,59M $ 999,59M FDV (повністю розведена вартість): $ 13,82M $ 13,82M $ 13,82M Історичний максимум: $ 0,274171 $ 0,274171 $ 0,274171 Історичний мінімум: $ 0,00141419 $ 0,00141419 $ 0,00141419 Поточна ціна: $ 0,01382466 $ 0,01382466 $ 0,01382466 Дізнайтеся більше про ціну AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

Токеноміка AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OMIKAMI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OMIKAMI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OMIKAMI, досліджуйте ціну токена OMIKAMI в реальному часі!

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