Ціна AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)
Поточна ціна AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) сьогодні становить 0.03362225 USD з ринковою капіталізацією $ 33.51M USD. Ціна OMIKAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AMATERASU OMIKAMI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 196.12K USD
- зміна ціни AMATERASU OMIKAMI протягом дня — -8.83%
- циркуляційна пропозиція – 999.59M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AMATERASU OMIKAMI до USD становила $ -0.00325682044623133.
За останні 30 днів зміна ціни AMATERASU OMIKAMI до USD становила $ +0.0126102803.
За останні 60 днів зміна ціни AMATERASU OMIKAMI до USD становила $ +0.0169515315.
За останні 90 днів зміна ціни AMATERASU OMIKAMI до USD становила $ -0.005697492608633954.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00325682044623133
|-8.83%
|30 днів
|$ +0.0126102803
|+37.51%
|60 днів
|$ +0.0169515315
|+50.42%
|90 днів
|$ -0.005697492608633954
|-14.49%
Останній аналіз цін AMATERASU OMIKAMI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
-8.83%
-17.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions.
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