Сьогоднішня ціна AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

Поточна ціна AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) сьогодні становить 0.03362225 USD з ринковою капіталізацією $ 33.51M USD. Ціна OMIKAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AMATERASU OMIKAMI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 196.12K USD

- зміна ціни AMATERASU OMIKAMI протягом дня — -8.83%

- циркуляційна пропозиція – 999.59M USD

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