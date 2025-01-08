Сьогоднішня ціна Amaterasu (AMA)

Поточна ціна Amaterasu (AMA) сьогодні становить 0.03758635 USD з ринковою капіталізацією $ 3.76M USD. Ціна AMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Amaterasu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 105.86K USD

- зміна ціни Amaterasu протягом дня — -0.12%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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