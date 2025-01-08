Ціна Amaterasu (AMA)
Поточна ціна Amaterasu (AMA) сьогодні становить 0.03758635 USD з ринковою капіталізацією $ 3.76M USD. Ціна AMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Amaterasu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 105.86K USD
- зміна ціни Amaterasu протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Amaterasu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Amaterasu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Amaterasu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Amaterasu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Amaterasu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.01%
-0.12%
+16.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched on December 3rd, 2024, Amaterasu is the first Hybrid project on Aptos, pioneering a new token standard called Hybrid Assets. Developed by a team predominantly based in Singapore, they’re an IP-based project accompanied by a product approach aiming to solve the DeFi fragmentation within the Aptos Ecosystem. Amaterasu aims to develop its IP through the means of Japanese Animation and artwork, along with collaborations with prominent web2 and web3 IP-centric projects. Through the utilisation of Aptos’ on-chain randomness, the Amaterasu NFT collection will have a new function whereby metadata is not pre-determined. As a result, there is a 2-step reveal process involved to reveal metadata. This allows for traits can be inserted into the existing trait pool. Furthermore, an NFT trait rerolling function allows for individual traits to be generated through weightage probabilities, which can be modified to create trait drops, creating a gamified Gacha experience. In addition, Amaterasu will be building a DeFi Aggregator on Aptos. The Aggregator will link together existing projects within the DeFi space on Aptos, aiming to provide a smoother user experience.
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