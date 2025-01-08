Сьогоднішня ціна Amateras (AMT)

Поточна ціна Amateras (AMT) сьогодні становить 0.00843812 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Amateras:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.21 USD

- зміна ціни Amateras протягом дня — -5.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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