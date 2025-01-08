Ціна Amateras (AMT)
Поточна ціна Amateras (AMT) сьогодні становить 0.00843812 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Amateras:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.21 USD
- зміна ціни Amateras протягом дня — -5.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Amateras до USD становила $ -0.000496483419580069.
За останні 30 днів зміна ціни Amateras до USD становила $ -0.0004663386.
За останні 60 днів зміна ціни Amateras до USD становила $ +0.0007721040.
За останні 90 днів зміна ціни Amateras до USD становила $ +0.00097944889834713.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000496483419580069
|-5.55%
|30 днів
|$ -0.0004663386
|-5.52%
|60 днів
|$ +0.0007721040
|+9.15%
|90 днів
|$ +0.00097944889834713
|+13.13%
Останній аналіз цін Amateras: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
-5.55%
-0.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AMATERAS is NFT×DeFi×GameFi/ NFT Marketplace, NFT Gacha, NFT Staking, Swap, Farming pool all in one. There is a world as far as the eye can see. AMATERAS aims to provide a solution for NFT× DeFi. For example, by staking NFTs on AMATERAS, you can get $AMT. This token can be used for regular liquidity mining and can also be exchanged for other tokens.
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