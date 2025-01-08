Ціна Amasa (AMAS)
Поточна ціна Amasa (AMAS) сьогодні становить 0.00602288 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Amasa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.62 USD
- зміна ціни Amasa протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Amasa до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Amasa до USD становила $ +0.0000841673.
За останні 60 днів зміна ціни Amasa до USD становила $ +0.0057011401.
За останні 90 днів зміна ціни Amasa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0000841673
|+1.40%
|60 днів
|$ +0.0057011401
|+94.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Amasa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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