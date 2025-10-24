Інформація щодо ціни Alvey Chain (WALV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,18533$ 0,18533 $ 0,18533 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,77% Зміна ціни (1 дн.) +3,95% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,32%

Актуальна ціна Alvey Chain (WALV) становить --. За останні 24 години WALV торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WALV становить $ 0,18533, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WALV змінився на -0,77% за останню годину, +3,95% за 24 години та на -12,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Alvey Chain (WALV)

Ринкова капіталізація $ 9,92K$ 9,92K $ 9,92K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,94K$ 12,94K $ 12,94K Циркуляційне постачання 116,77M 116,77M 116,77M Загальна пропозиція 152 312 732,0 152 312 732,0 152 312 732,0

Поточна ринкова капіталізація Alvey Chain — $ 9,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WALV — 116,77M, зі загальною пропозицією 152312732.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,94K.