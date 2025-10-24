Актуальна ціна Alvey Chain сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WALV до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WALV на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Alvey Chain сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WALV до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WALV на MEXC вже зараз.

Докладніше про WALV

Інформація про ціну WALV

Офіційний вебсайт WALV

Токеноміка WALV

Прогноз ціни WALV

Ціна Alvey Chain (WALV)

Актуальна ціна 1 WALV до USD:

--
----
+3,90%1D
USD
Графік ціни Alvey Chain (WALV) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:00:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Alvey Chain (WALV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,18533
$ 0,18533$ 0,18533

$ 0
$ 0$ 0

-0,77%

+3,95%

-12,32%

-12,32%

Актуальна ціна Alvey Chain (WALV) становить --. За останні 24 години WALV торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WALV становить $ 0,18533, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WALV змінився на -0,77% за останню годину, +3,95% за 24 години та на -12,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Alvey Chain (WALV)

$ 9,92K
$ 9,92K$ 9,92K

--
----

$ 12,94K
$ 12,94K$ 12,94K

116,77M
116,77M 116,77M

152 312 732,0
152 312 732,0 152 312 732,0

Поточна ринкова капіталізація Alvey Chain — $ 9,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WALV — 116,77M, зі загальною пропозицією 152312732.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,94K.

Історія ціни Alvey Chain (WALV) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alvey Chain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Alvey Chain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Alvey Chain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Alvey Chain до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,95%
30 днів$ 0-25,08%
60 днів$ 0-90,47%
90 днів$ 0--

Що таке Alvey Chain (WALV)

Alvey is a decentralised POS blockchain with a wide range of utilities including, building your own meme tokens, NFTs, and smart contracts, to create value on top of our chain.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Alvey Chain (WALV)

Прогноз ціни Alvey Chain (USD)

Скільки коштуватиме Alvey Chain (WALV) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Alvey Chain (WALV) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Alvey Chain.

Перегляньте прогноз ціни Alvey Chain вже зараз!

WALV до місцевих валют

Токеноміка Alvey Chain (WALV)

Розуміння токеноміки Alvey Chain (WALV) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WALV зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Alvey Chain (WALV)

Скільки сьогодні коштує Alvey Chain (WALV)?
Актуальна ціна WALV у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WALV до USD?
Поточна ціна WALV до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Alvey Chain?
Ринкова капіталізація WALV — $ 9,92K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WALV?
Циркуляційна пропозиція WALV — 116,77M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WALV?
WALV досяг історичної максимальної ціни у 0,18533 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WALV?
Історична мінімальна ціна WALV становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі WALV?
Актуальний обсяг торгівлі WALV за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WALV цього року?
WALV може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WALV для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:00:21 (UTC+8)

