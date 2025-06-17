Ціна ALVA (AA)
Поточна ціна ALVA (AA) сьогодні становить 16,78 USD з ринковою капіталізацією $ 185,17K USD. Ціна AA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ALVA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ALVA протягом дня — +1,98%
- циркуляційна пропозиція – 11,04K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ALVA до USD становила $ +0,325585.
За останні 30 днів зміна ціни ALVA до USD становила $ +0,5434823860.
За останні 60 днів зміна ціни ALVA до USD становила $ +2,1288064460.
За останні 90 днів зміна ціни ALVA до USD становила $ +2,057415861525093.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,325585
|+1,98%
|30 днів
|$ +0,5434823860
|+3,24%
|60 днів
|$ +2,1288064460
|+12,69%
|90 днів
|$ +2,057415861525093
|+13,97%
Останній аналіз цін ALVA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,94%
+1,98%
+3,03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? DeFi Staking GameFi What makes your project unique? Alva Supply is Very Limited only 19K AA History of your project. Alva project is a project that aims to build an innovative and sustainable decentralized ecosystem in the blockchain world. Through the use of blockchain technology and the Binance Smart Chain platform, Alva Project aims to develop DeFi Staking and GameFi applications that will provide benefits to token holders and other users. What’s next for your project? Alva GameFi “Play to Earn” promotes game incubation and distribution, builds the Alva entertainment metaverse with a variety of games, and creates a new blockchain game financial system, making games not only interesting and enjoyable but also profitable! What can your token be used for? Staking DeFi Games
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