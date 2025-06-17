Сьогоднішня ціна ALVA (AA)

Поточна ціна ALVA (AA) сьогодні становить 16,78 USD з ринковою капіталізацією $ 185,17K USD. Ціна AA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ALVA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ALVA протягом дня — +1,98%

- циркуляційна пропозиція – 11,04K USD

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