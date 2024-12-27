Ціна Alux Jownes (JOWNES)
Поточна ціна Alux Jownes (JOWNES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 223.09K USD. Ціна JOWNES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alux Jownes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.60K USD
- зміна ціни Alux Jownes протягом дня — -17.99%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alux Jownes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Alux Jownes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Alux Jownes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Alux Jownes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-17.99%
|30 днів
|$ 0
|-40.38%
|60 днів
|$ 0
|-62.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Alux Jownes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.61%
-17.99%
+4.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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