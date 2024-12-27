Сьогоднішня ціна Alux Jownes (JOWNES)

Поточна ціна Alux Jownes (JOWNES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 223.09K USD. Ціна JOWNES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alux Jownes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.60K USD

- зміна ціни Alux Jownes протягом дня — -17.99%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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