Сьогоднішня ціна Aluna (ALN)

Поточна ціна Aluna (ALN) сьогодні становить 0.00156847 USD з ринковою капіталізацією $ 55.63K USD. Ціна ALN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aluna:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 408.55 USD

- зміна ціни Aluna протягом дня — -4.97%

- циркуляційна пропозиція – 35.46M USD

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