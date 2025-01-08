Ціна Aluna (ALN)
Поточна ціна Aluna (ALN) сьогодні становить 0.00156847 USD з ринковою капіталізацією $ 55.63K USD. Ціна ALN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aluna:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 408.55 USD
- зміна ціни Aluna протягом дня — -4.97%
- циркуляційна пропозиція – 35.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aluna до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aluna до USD становила $ -0.0005827068.
За останні 60 днів зміна ціни Aluna до USD становила $ -0.0002625885.
За останні 90 днів зміна ціни Aluna до USD становила $ -0.0005309495737841226.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.97%
|30 днів
|$ -0.0005827068
|-37.15%
|60 днів
|$ -0.0002625885
|-16.74%
|90 днів
|$ -0.0005309495737841226
|-25.29%
Останній аналіз цін Aluna: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-4.97%
-6.85%
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