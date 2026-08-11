Сьогоднішня ціна Altura Vault Tokens

Поточна ціна Altura Vault Tokens (AVLT) сьогодні становить $ 0,444251, зі зміною 5,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AVLT до USD становить $ 0,444251 за AVLT.

Altura Vault Tokens наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 166 147, з циркуляційною пропозицією у 29,64M AVLT. Протягом останніх 24 годин AVLT торгувався між $ 0,406059 (мінімум) та $ 0,470191 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,098, тоді як історичний мінімум — $ 0,08379.

У короткостроковій динаміці AVLT змінився на -0,00% за останню годину та на +104,42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12,91K.

Ринкова інформація щодо Altura Vault Tokens (AVLT)

Ринкова капіталізація $ 13,17M$ 13,17M $ 13,17M Обсяг (за 24 год) $ 12,91K$ 12,91K $ 12,91K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,17M$ 13,17M $ 13,17M Циркуляційне постачання 29,64M 29,64M 29,64M Загальна пропозиція 29 636 854,531093 29 636 854,531093 29 636 854,531093

Поточна ринкова капіталізація Altura Vault Tokens — $ 13,17M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12,91K. Циркуляційна пропозиція AVLT — 29,64M, зі загальною пропозицією 29636854.531093. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,17M.