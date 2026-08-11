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Поточна ціна Altura Vault Tokens сьогодні становить 0,444251 USD. Ринкова капіталізація AVLT становить 13 166 147 USD. Відстежуйте оновлення цін AVLT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Altura Vault Tokens сьогодні становить 0,444251 USD. Ринкова капіталізація AVLT становить 13 166 147 USD. Відстежуйте оновлення цін AVLT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про AVLT

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Ціна Altura Vault Tokens (AVLT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AVLT до USD:

$0,399805
$0,399805$0,399805
-0,08%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Altura Vault Tokens (AVLT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:45:40 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Altura Vault Tokens

Поточна ціна Altura Vault Tokens (AVLT) сьогодні становить $ 0,444251, зі зміною 5,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AVLT до USD становить $ 0,444251 за AVLT.

Altura Vault Tokens наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 166 147, з циркуляційною пропозицією у 29,64M AVLT. Протягом останніх 24 годин AVLT торгувався між $ 0,406059 (мінімум) та $ 0,470191 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,098, тоді як історичний мінімум — $ 0,08379.

У короткостроковій динаміці AVLT змінився на -0,00% за останню годину та на +104,42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12,91K.

Ринкова інформація щодо Altura Vault Tokens (AVLT)

$ 13,17M
$ 13,17M$ 13,17M

$ 12,91K
$ 12,91K$ 12,91K

$ 13,17M
$ 13,17M$ 13,17M

29,64M
29,64M 29,64M

29 636 854,531093
29 636 854,531093 29 636 854,531093

Поточна ринкова капіталізація Altura Vault Tokens — $ 13,17M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12,91K. Циркуляційна пропозиція AVLT — 29,64M, зі загальною пропозицією 29636854.531093. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,17M.

Історія ціни Altura Vault Tokens у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,406059
$ 0,406059$ 0,406059
Мін. за 24 год
$ 0,470191
$ 0,470191$ 0,470191
Макс. за 24 год

$ 0,406059
$ 0,406059$ 0,406059

$ 0,470191
$ 0,470191$ 0,470191

$ 1,098
$ 1,098$ 1,098

$ 0,08379
$ 0,08379$ 0,08379

-0,00%

-5,51%

+104,42%

+104,42%

Історія ціни Altura Vault Tokens (AVLT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Altura Vault Tokens до USD становила $ -0,02592783412279781.
За останні 30 днів зміна ціни Altura Vault Tokens до USD становила $ -0,2274057785.
За останні 60 днів зміна ціни Altura Vault Tokens до USD становила $ -0,2628462574.
За останні 90 днів зміна ціни Altura Vault Tokens до USD становила $ -0,0000000430458544.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,02592783412279781-5,51%
30 днів$ -0,2274057785-51,18%
60 днів$ -0,2628462574-59,16%
90 днів$ -0,0000000430458544-0,00%

Прогноз ціни Altura Vault Tokens

Прогноз ціни Altura Vault Tokens (AVLT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AVLT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Altura Vault Tokens (AVLT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Altura Vault Tokens потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Altura Vault Tokens у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни AVLT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Altura Vault Tokens.

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Ресурс Altura Vault Tokens (AVLT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Про Altura Vault Tokens

Яка зараз актуальна ціна Altura Vault Tokens?

Altura Vault Tokens коштує ₴19.58055066150189616000, що свідчить про зміну ціни на -5.51% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок AVLT?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴17.89722211330711344000 і ₴20.72386712935308656000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Altura Vault Tokens на ринку?

Наразі він займає #1020 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴580303495.88471653552000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 29636854.531093 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Altura Vault Tokens?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Altura Vault Tokens

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:45:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Altura Vault Tokens (AVLT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00922
$0,00922$0,00922

+53,92%

Aether Network

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AET

$0,0191
$0,0191$0,0191

+36,42%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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