Інформація щодо ціни AltSeason Coin (ALTSEASON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00108448$ 0,00108448 $ 0,00108448 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,08% Зміна ціни (1 дн.) +1,08% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,82% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,82%

Актуальна ціна AltSeason Coin (ALTSEASON) становить --. За останні 24 години ALTSEASON торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ALTSEASON становить $ 0,00108448, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ALTSEASON змінився на +1,08% за останню годину, +1,08% за 24 години та на +5,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AltSeason Coin (ALTSEASON)

Ринкова капіталізація $ 28,55K$ 28,55K $ 28,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,55K$ 28,55K $ 28,55K Циркуляційне постачання 998,62M 998,62M 998,62M Загальна пропозиція 998 618 418,770864 998 618 418,770864 998 618 418,770864

Поточна ринкова капіталізація AltSeason Coin — $ 28,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALTSEASON — 998,62M, зі загальною пропозицією 998618418.770864. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,55K.