Сьогоднішня ціна Altranium (ALTR)

Поточна ціна Altranium (ALTR) сьогодні становить 0.01452723 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Altranium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.95K USD

- зміна ціни Altranium протягом дня — -2.95%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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