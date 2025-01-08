Ціна ALTOKEN (AKEN)
Поточна ціна ALTOKEN (AKEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AKEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ALTOKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.97 USD
- зміна ціни ALTOKEN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ALTOKEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ALTOKEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ALTOKEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ALTOKEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-5.14%
|60 днів
|$ 0
|-8.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ALTOKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+4.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$AKEN is the native token driving the tokenization revolution within the Latin American Tokenization Association (ALToken). Designed to catalyze innovation, collaboration and growth in the tokenization space, $AKEN plays a critical role in creating a vibrant and transformative ecosystem across Latin America. $AKEN's fundamental purpose is to empower individuals and companies in their quest to innovate and transform the region's digital economy. Through $AKEN, ALToken seeks to democratize access to tokenization and provide participants with the tools necessary to fully leverage the potential of blockchain technology and tokenized assets.
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