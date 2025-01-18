Сьогоднішня ціна Altoid (ALTOID)

Поточна ціна Altoid (ALTOID) сьогодні становить 0.00092666 USD з ринковою капіталізацією $ 936.21K USD. Ціна ALTOID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Altoid:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 512.66K USD

- зміна ціни Altoid протягом дня — -39.16%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

Отримуйте оновлення цін ALTOID до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ALTOID.