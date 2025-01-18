Ціна Altoid (ALTOID)
Поточна ціна Altoid (ALTOID) сьогодні становить 0.00092666 USD з ринковою капіталізацією $ 936.21K USD. Ціна ALTOID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Altoid:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 512.66K USD
- зміна ціни Altoid протягом дня — -39.16%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Altoid до USD становила $ -0.000596539998451326.
За останні 30 днів зміна ціни Altoid до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Altoid до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Altoid до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000596539998451326
|-39.16%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Altoid: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.67%
-39.16%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Altoid is designed to immortalize a story that shaped the crypto world. Ross Ulbricht’s creation of the Silk Road was a bold, controversial experiment that challenged traditional systems and highlighted the potential of Bitcoin and blockchain technology to enable censorship-resistant commerce. The story of how “Altoid” posts connected Ross to his pseudonym “Dread Pirate Roberts” and ultimately to the Silk Road has become a symbol of both the promise and the perils of decentralization. $Altoid takes this narrative and transforms it into a collectible asset—a way for crypto enthusiasts and liberty advocates to own a piece of this powerful history. By holding Altoid Coin, collectors signal their support for decentralization, privacy, and second chances.
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