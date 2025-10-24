Інформація щодо ціни Altman (ALTMAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,14% Зміна ціни (1 дн.) +1,56% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,06%

Актуальна ціна Altman (ALTMAN) становить --. За останні 24 години ALTMAN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ALTMAN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ALTMAN змінився на -0,14% за останню годину, +1,56% за 24 години та на +3,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Altman (ALTMAN)

Ринкова капіталізація $ 9,26K$ 9,26K $ 9,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,26K$ 9,26K $ 9,26K Циркуляційне постачання 998,75M 998,75M 998,75M Загальна пропозиція 998 749 875,75311 998 749 875,75311 998 749 875,75311

Поточна ринкова капіталізація Altman — $ 9,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALTMAN — 998,75M, зі загальною пропозицією 998749875.75311. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,26K.