Яка зараз ціна ALTHEA?

ALTHEA торгують за ₴1.7070221952848218560000, що відображає зміну ціни на рівні -7.58% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як ALTHEA порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -7.58% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо ALTHEA перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як ALTHEA виглядає у порівнянні з токенами категорії Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),DePIN,Made in USA?

У сегменті Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),DePIN,Made in USA ALTHEA демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація ALTHEA?

Ринкова капіталізація ₴24895346.24441399360000 розташовує ALTHEA на #3476 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴1.6325656806736875360000 до ₴1.8650800508007424960000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують ALTHEA?

ALTHEA згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку ALTHEA?

З 14584081.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.