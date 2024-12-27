Сьогоднішня ціна Alter (ALTER)

Поточна ціна Alter (ALTER) сьогодні становить 0.00610574 USD з ринковою капіталізацією $ 239.25K USD. Ціна ALTER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.00 USD

- зміна ціни Alter протягом дня — +0.14%

- циркуляційна пропозиція – 39.18M USD

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