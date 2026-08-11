Скільки коштує ALTDeer зараз?

ALTDeer зараз торгуються по ціні ₴0.4071749265348803424000, з рухом ціни -0.49% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься ALT сьогодні?

ALT продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі BNB Chain Ecosystem,Mobile Mining.

Наскільки популярний ALTDeer сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають ALT.

Що відрізняє ALTDeer від інших криптоактивів?

Як частина категорії BNB Chain Ecosystem,Mobile Mining та створений на мережі --, ALT пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки ALT існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 520195507.9291667 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна ALTDeer за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴10.57259204802638000000, а найнижча точка (ATL) — ₴0.1698900395075732048000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.