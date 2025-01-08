Ціна AltCTRL (CTRL)
Поточна ціна AltCTRL (CTRL) сьогодні становить 0.00626256 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTRL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AltCTRL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.37K USD
- зміна ціни AltCTRL протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AltCTRL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AltCTRL до USD становила $ +0.0029693182.
За останні 60 днів зміна ціни AltCTRL до USD становила $ +0.0025157423.
За останні 90 днів зміна ціни AltCTRL до USD становила $ +0.001633190587837168.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0029693182
|+47.41%
|60 днів
|$ +0.0025157423
|+40.17%
|90 днів
|$ +0.001633190587837168
|+35.28%
Останній аналіз цін AltCTRL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+17.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AltCTRL is more than just a platform; it's a movement towards a decentralized, inclusive, and secure financial future. Our ethos revolves around: - Empowerment: Providing tools and resources that empower our users to take control of their financial future. - Security: Prioritizing the safety and protection of our users' interests, with state-of-the-art security measures. - Innovation: Continuously pushing the boundaries of what's possible in DeFi, ensuring that our community stays ahead of the curve. Community: Building a platform that is shaped by and for our community, fostering an environment of collaboration and mutual growth. We're here to make the crypto space accessible, secure, and community-driven, ensuring a fulfilling journey for every user.
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