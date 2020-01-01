Токеноміка Altcoinist Token (ALTT) Дізнайтеся ключову інформацію про Altcoinist Token (ALTT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Altcoinist Token (ALTT) Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield. Офіційний вебсайт: https://www.altcoinist.com/ Whitepaper: https://docs.altcoinist.com/ Купити ALTT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Altcoinist Token (ALTT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Altcoinist Token (ALTT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,35M $ 6,35M $ 6,35M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 245,00M $ 245,00M $ 245,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 25,93M $ 25,93M $ 25,93M Історичний максимум: $ 0,03869625 $ 0,03869625 $ 0,03869625 Історичний мінімум: $ 0,00368481 $ 0,00368481 $ 0,00368481 Поточна ціна: $ 0,02592291 $ 0,02592291 $ 0,02592291 Дізнайтеся більше про ціну Altcoinist Token (ALTT)

Токеноміка Altcoinist Token (ALTT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Altcoinist Token (ALTT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ALTT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ALTT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ALTT, досліджуйте ціну токена ALTT в реальному часі!

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