Сьогоднішня ціна Altcoinist Token (ALTT)

Поточна ціна Altcoinist Token (ALTT) сьогодні становить 0.01507687 USD з ринковою капіталізацією $ 3.69M USD. Ціна ALTT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Altcoinist Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.30K USD

- зміна ціни Altcoinist Token протягом дня — -10.24%

- циркуляційна пропозиція – 245.00M USD

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