Ціна Altcoinist Token (ALTT)
Поточна ціна Altcoinist Token (ALTT) сьогодні становить 0.01507687 USD з ринковою капіталізацією $ 3.69M USD. Ціна ALTT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Altcoinist Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.30K USD
- зміна ціни Altcoinist Token протягом дня — -10.24%
- циркуляційна пропозиція – 245.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Altcoinist Token до USD становила $ -0.00172075547623023.
За останні 30 днів зміна ціни Altcoinist Token до USD становила $ -0.0024229359.
За останні 60 днів зміна ціни Altcoinist Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Altcoinist Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00172075547623023
|-10.24%
|30 днів
|$ -0.0024229359
|-16.07%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Altcoinist Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
-10.24%
-7.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield.
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