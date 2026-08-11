Сьогоднішня ціна Altcoin

Поточна ціна Altcoin (ALT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALT до USD становить $ 0 за ALT.

Altcoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 67 687, з циркуляційною пропозицією у 894,54M ALT. Протягом останніх 24 годин ALT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,193011, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ALT змінився на -0,18% за останню годину та на +1,59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Altcoin (ALT)

Ринкова капіталізація $ 67,69K$ 67,69K $ 67,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 67,69K$ 67,69K $ 67,69K Циркуляційне постачання 894,54M 894,54M 894,54M Загальна пропозиція 894 535 599,801732 894 535 599,801732 894 535 599,801732

Поточна ринкова капіталізація Altcoin — $ 67,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALT — 894,54M, зі загальною пропозицією 894535599.801732. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 67,69K.