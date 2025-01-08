Ціна Altbase (ALTB)
Поточна ціна Altbase (ALTB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALTB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Altbase:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 176.60 USD
- зміна ціни Altbase протягом дня — -1.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Altbase до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Altbase до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Altbase до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Altbase до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.71%
|30 днів
|$ 0
|-11.48%
|60 днів
|$ 0
|-3.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Altbase: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.81%
-1.71%
-2.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Altbase aims to simplify the process for new-comers to crypto and make the process of buying altcoins simple and straightforward.
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