Сьогоднішня ціна Altbase (ALTB)

Поточна ціна Altbase (ALTB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALTB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Altbase:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 176.60 USD

- зміна ціни Altbase протягом дня — -1.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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