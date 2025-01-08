Сьогоднішня ціна ALTAVA (TAVA)

Поточна ціна ALTAVA (TAVA) сьогодні становить 0.02179385 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TAVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ALTAVA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.07M USD

- зміна ціни ALTAVA протягом дня — -2.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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