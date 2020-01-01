Токеноміка Altariste by Virtuals (ASTA) Дізнайтеся ключову інформацію про Altariste by Virtuals (ASTA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Altariste by Virtuals (ASTA) Altariste ($ASTA) bridges the gap between AI technology and Web3 gaming, offering players a unique interactive experience both inside and beyond gameplay. As an AI-powered digital companion, Altariste serves multiple purposes within the Apeiron ecosystem, including: Engagement: Acting as a guide for players, Altariste assists in navigating complex game mechanics such as NFT-based ownership, marketplace trading, and gameplay strategies. Entertainment: Beyond her role in gaming, Altariste enriches the player experience by hosting events, sharing lore, and fostering community interactions through her AI-driven personality. Utility: The $ASTA token integrates with the Apeiron ecosystem to unlock features, provide rewards, and facilitate interactions with Altariste and the broader decentralized economy. By combining blockchain innovation with AI-driven interactivity, Altariste enhances accessibility, engagement, and entertainment within the Web3 gaming space. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/14773 Whitepaper: https://astariste.gitbook.io/altariste Купити ASTA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Altariste by Virtuals (ASTA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Altariste by Virtuals (ASTA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,63K $ 9,63K $ 9,63K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 411,90M $ 411,90M $ 411,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 23,38K $ 23,38K $ 23,38K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Altariste by Virtuals (ASTA)

Токеноміка Altariste by Virtuals (ASTA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Altariste by Virtuals (ASTA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ASTA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ASTA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ASTA, досліджуйте ціну токена ASTA в реальному часі!

Прогноз ціни ASTA Хочете знати, куди рухається ASTA? Наша сторінка прогнозу ціни ASTA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ASTA зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!