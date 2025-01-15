Сьогоднішня ціна Altariste by Virtuals (ASTA)

Поточна ціна Altariste by Virtuals (ASTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 230.60K USD. Ціна ASTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Altariste by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.52K USD

- зміна ціни Altariste by Virtuals протягом дня — +7.28%

- циркуляційна пропозиція – 748.50M USD

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