Ціна Altariste by Virtuals (ASTA)
Поточна ціна Altariste by Virtuals (ASTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 230.60K USD. Ціна ASTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Altariste by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.52K USD
- зміна ціни Altariste by Virtuals протягом дня — +7.28%
- циркуляційна пропозиція – 748.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Altariste by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Altariste by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Altariste by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Altariste by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Altariste by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.76%
+7.28%
+11.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Altariste ($ASTA) bridges the gap between AI technology and Web3 gaming, offering players a unique interactive experience both inside and beyond gameplay. As an AI-powered digital companion, Altariste serves multiple purposes within the Apeiron ecosystem, including: Engagement: Acting as a guide for players, Altariste assists in navigating complex game mechanics such as NFT-based ownership, marketplace trading, and gameplay strategies. Entertainment: Beyond her role in gaming, Altariste enriches the player experience by hosting events, sharing lore, and fostering community interactions through her AI-driven personality. Utility: The $ASTA token integrates with the Apeiron ecosystem to unlock features, provide rewards, and facilitate interactions with Altariste and the broader decentralized economy. By combining blockchain innovation with AI-driven interactivity, Altariste enhances accessibility, engagement, and entertainment within the Web3 gaming space.
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