Сьогоднішня ціна Altair (AIR)

Поточна ціна Altair (AIR) сьогодні становить 0.01914551 USD з ринковою капіталізацією $ 7.54M USD. Ціна AIR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Altair:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.78K USD

- зміна ціни Altair протягом дня — -1.34%

- циркуляційна пропозиція – 394.13M USD

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