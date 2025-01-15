Ціна ALRIS AGENT (ALR)
Поточна ціна ALRIS AGENT (ALR) сьогодні становить 0.00532655 USD з ринковою капіталізацією $ 5.33M USD. Ціна ALR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ALRIS AGENT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.42M USD
- зміна ціни ALRIS AGENT протягом дня — +34.46%
- циркуляційна пропозиція – 998.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ALRIS AGENT до USD становила $ +0.00136523.
За останні 30 днів зміна ціни ALRIS AGENT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ALRIS AGENT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ALRIS AGENT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00136523
|+34.46%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ALRIS AGENT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.79%
+34.46%
-13.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Alris: Your AI-powered yield optimization companion on Solana. Leveraging advanced artificial intelligence and real-time market data, Alris makes smart yield-generating decisions for you around the clock. Our platform seamlessly integrates with Solana's infrastructure, using GPTv4 and Grok XAI to analyze market conditions and execute optimal yield strategies automatically. Key features include dynamic yield optimization, AI-driven investment strategies, automated yield harvesting, and real-time market monitoring. Built with cutting-edge tech including Next.js, Solana Agent Kit, and Switchboard Oracle, Alris represents the future of DeFi yield automation.
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