Сьогоднішня ціна ALRIS AGENT (ALR)

Поточна ціна ALRIS AGENT (ALR) сьогодні становить 0.00532655 USD з ринковою капіталізацією $ 5.33M USD. Ціна ALR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ALRIS AGENT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.42M USD

- зміна ціни ALRIS AGENT протягом дня — +34.46%

- циркуляційна пропозиція – 998.80M USD

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