Сьогоднішня ціна alright buddy (BUDDY)

Поточна ціна alright buddy (BUDDY) сьогодні становить 0.00338137 USD з ринковою капіталізацією $ 3.36M USD. Ціна BUDDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності alright buddy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.08K USD

- зміна ціни alright buddy протягом дня — -12.46%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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