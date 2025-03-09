Ціна alright buddy (BUDDY)
Поточна ціна alright buddy (BUDDY) сьогодні становить 0.00338137 USD з ринковою капіталізацією $ 3.36M USD. Ціна BUDDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності alright buddy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.08K USD
- зміна ціни alright buddy протягом дня — -12.46%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін BUDDY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BUDDY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни alright buddy до USD становила $ -0.000481630893414459.
За останні 30 днів зміна ціни alright buddy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни alright buddy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни alright buddy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000481630893414459
|-12.46%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін alright buddy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.99%
-12.46%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
alright buddy is a community owned memecoin spawned from the lore of ratios and KOL crashouts. what started with a very organic interaction lit a fire and birthed the started of a memecoin. alright buddy is easy and quick for everyone to understand and apply. someone says something you dont agree with? alright buddy. someone has a bad take? alright buddy. someone insults you for clout.. alright buddy. you get the idea
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BUDDY до AUD
A$0.0053425646
|1 BUDDY до GBP
￡0.0026036549
|1 BUDDY до EUR
€0.0031108604
|1 BUDDY до USD
$0.00338137
|1 BUDDY до MYR
RM0.0149118417
|1 BUDDY до TRY
₺0.1232171228
|1 BUDDY до JPY
¥0.5005442011
|1 BUDDY до RUB
₽0.3043233
|1 BUDDY до INR
₹0.2946525818
|1 BUDDY до IDR
Rp55.4322862128
|1 BUDDY до PHP
₱0.1943611476
|1 BUDDY до EGP
￡E.0.1713340179
|1 BUDDY до BRL
R$0.0195443186
|1 BUDDY до CAD
C$0.0048353591
|1 BUDDY до BDT
৳0.4112760331
|1 BUDDY до NGN
₦5.1077960809
|1 BUDDY до UAH
₴0.1395153262
|1 BUDDY до VES
Bs0.21640768
|1 BUDDY до PKR
Rs0.9479332658
|1 BUDDY до KZT
₸1.6607598755
|1 BUDDY до THB
฿0.1141212375
|1 BUDDY до TWD
NT$0.1110441908
|1 BUDDY до CHF
Fr0.0029756056
|1 BUDDY до HKD
HK$0.0262732449
|1 BUDDY до MAD
.د.م0.0329007301
|1 BUDDY до MXN
$0.0685065562