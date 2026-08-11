Сьогоднішня ціна Alpie

Поточна ціна Alpie (PIE) сьогодні становить $ 0,52733, зі зміною 19,54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PIE до USD становить $ 0,52733 за PIE.

Alpie наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 255 426, з циркуляційною пропозицією у 474,98K PIE. Протягом останніх 24 годин PIE торгувався між $ 0,547217 (мінімум) та $ 0,655152 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 8,77, тоді як історичний мінімум — $ 0,219933.

У короткостроковій динаміці PIE змінився на -8,29% за останню годину та на -29,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,12K.

Ринкова інформація щодо Alpie (PIE)

Ринкова капіталізація $ 255,43K$ 255,43K $ 255,43K Обсяг (за 24 год) $ 5,12K$ 5,12K $ 5,12K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 255,43K$ 255,43K $ 255,43K Циркуляційне постачання 474,98K 474,98K 474,98K Загальна пропозиція 474 983,161313 474 983,161313 474 983,161313

Поточна ринкова капіталізація Alpie — $ 255,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,12K. Циркуляційна пропозиція PIE — 474,98K, зі загальною пропозицією 474983.161313. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 255,43K.