Ціна Alphr (ALPHR)
Поточна ціна Alphr (ALPHR) сьогодні становить 0.00720653 USD з ринковою капіталізацією $ 13.35K USD. Ціна ALPHR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alphr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.92 USD
- зміна ціни Alphr протягом дня — +1.88%
- циркуляційна пропозиція – 1.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alphr до USD становила $ +0.0001333.
За останні 30 днів зміна ціни Alphr до USD становила $ -0.0013049908.
За останні 60 днів зміна ціни Alphr до USD становила $ -0.0012015339.
За останні 90 днів зміна ціни Alphr до USD становила $ -0.000727461681794985.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0001333
|+1.88%
|30 днів
|$ -0.0013049908
|-18.10%
|60 днів
|$ -0.0012015339
|-16.67%
|90 днів
|$ -0.000727461681794985
|-9.16%
Останній аналіз цін Alphr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.20%
+1.88%
-2.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Alphr is a decentralized social trading platform with automated mirror trading
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