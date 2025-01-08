Сьогоднішня ціна Alphr (ALPHR)

Поточна ціна Alphr (ALPHR) сьогодні становить 0.00720653 USD з ринковою капіталізацією $ 13.35K USD. Ціна ALPHR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alphr:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.92 USD

- зміна ціни Alphr протягом дня — +1.88%

- циркуляційна пропозиція – 1.85M USD

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