Токеноміка AlphaScan AI (ASCN) Дізнайтеся ключову інформацію про AlphaScan AI (ASCN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AlphaScan AI (ASCN) What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features. What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform. Офіційний вебсайт: https://alphascan.xyz Whitepaper: https://alphascan.gitbook.io/docs/alphascan/introduction-and-problem/problem-and-why-alphascan Купити ASCN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AlphaScan AI (ASCN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AlphaScan AI (ASCN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 100,34K $ 100,34K $ 100,34K Загальна пропозиція: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Циркуляційна пропозиція: $ 49,03M $ 49,03M $ 49,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 102,32K $ 102,32K $ 102,32K Історичний максимум: $ 0,206604 $ 0,206604 $ 0,206604 Історичний мінімум: $ 0,00153822 $ 0,00153822 $ 0,00153822 Поточна ціна: $ 0,00204647 $ 0,00204647 $ 0,00204647 Дізнайтеся більше про ціну AlphaScan AI (ASCN)

Токеноміка AlphaScan AI (ASCN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AlphaScan AI (ASCN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ASCN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ASCN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ASCN, досліджуйте ціну токена ASCN в реальному часі!

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