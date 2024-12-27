Сьогоднішня ціна AlphaScan AI (ASCN)

Поточна ціна AlphaScan AI (ASCN) сьогодні становить 0.00398437 USD з ринковою капіталізацією $ 195.35K USD. Ціна ASCN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AlphaScan AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.72 USD

- зміна ціни AlphaScan AI протягом дня — -0.46%

- циркуляційна пропозиція – 49.03M USD

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