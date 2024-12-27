Ціна AlphaScan AI (ASCN)
Поточна ціна AlphaScan AI (ASCN) сьогодні становить 0.00398437 USD з ринковою капіталізацією $ 195.35K USD. Ціна ASCN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AlphaScan AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.72 USD
- зміна ціни AlphaScan AI протягом дня — -0.46%
- циркуляційна пропозиція – 49.03M USD
Отримуйте оновлення цін ASCN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ASCN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AlphaScan AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AlphaScan AI до USD становила $ -0.0017528972.
За останні 60 днів зміна ціни AlphaScan AI до USD становила $ -0.0028559470.
За останні 90 днів зміна ціни AlphaScan AI до USD становила $ -0.01837662597070273.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.46%
|30 днів
|$ -0.0017528972
|-43.99%
|60 днів
|$ -0.0028559470
|-71.67%
|90 днів
|$ -0.01837662597070273
|-82.18%
Останній аналіз цін AlphaScan AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.46%
-7.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features. What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ASCN до AUD
A$0.006374992
|1 ASCN до GBP
￡0.0031476523
|1 ASCN до EUR
€0.0038249952
|1 ASCN до USD
$0.00398437
|1 ASCN до MYR
RM0.0178101339
|1 ASCN до TRY
₺0.1404888862
|1 ASCN до JPY
¥0.629132023
|1 ASCN до RUB
₽0.4108682344
|1 ASCN до INR
₹0.3408628535
|1 ASCN до IDR
Rp65.3175305328
|1 ASCN до PHP
₱0.2309739289
|1 ASCN до EGP
￡E.0.2026450582
|1 ASCN до BRL
R$0.0246234066
|1 ASCN до CAD
C$0.0057374928
|1 ASCN до BDT
৳0.475335341
|1 ASCN до NGN
₦6.1677250726
|1 ASCN до UAH
₴0.1667857282
|1 ASCN до VES
Bs0.20320287
|1 ASCN до PKR
Rs1.1073759541
|1 ASCN до KZT
₸2.0612341321
|1 ASCN до THB
฿0.135867017
|1 ASCN до TWD
NT$0.1307271797
|1 ASCN до CHF
Fr0.003585933
|1 ASCN до HKD
HK$0.0309187112
|1 ASCN до MAD
.د.م0.0400827622