Сьогоднішня ціна AlphaNova (ANVA)

Поточна ціна AlphaNova (ANVA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AlphaNova:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.61K USD

- зміна ціни AlphaNova протягом дня — -8.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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