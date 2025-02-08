Сьогоднішня ціна AlphaFi Staked SUI (STSUI)

Поточна ціна AlphaFi Staked SUI (STSUI) сьогодні становить 3.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STSUI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AlphaFi Staked SUI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.08M USD

- зміна ціни AlphaFi Staked SUI протягом дня — -6.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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