Ціна AlphaFi Staked SUI (STSUI)
Поточна ціна AlphaFi Staked SUI (STSUI) сьогодні становить 3.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STSUI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AlphaFi Staked SUI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.08M USD
- зміна ціни AlphaFi Staked SUI протягом дня — -6.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AlphaFi Staked SUI до USD становила $ -0.196199206084973.
За останні 30 днів зміна ціни AlphaFi Staked SUI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AlphaFi Staked SUI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AlphaFi Staked SUI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.196199206084973
|-6.11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AlphaFi Staked SUI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.89%
-6.11%
--
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$3.01
|1 STSUI до MYR
RM13.3644
|1 STSUI до TRY
₺107.9988
|1 STSUI до JPY
¥455.6237
|1 STSUI до RUB
₽291.6991
|1 STSUI до INR
₹264.2178
|1 STSUI до IDR
Rp49,344.2544
|1 STSUI до PHP
₱174.6402
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￡E.151.3127
|1 STSUI до BRL
R$17.458
|1 STSUI до CAD
C$4.2742
|1 STSUI до BDT
৳367.2802
|1 STSUI до NGN
₦4,512.7425
|1 STSUI до UAH
₴124.8247
|1 STSUI до VES
Bs180.6
|1 STSUI до PKR
Rs840.0609
|1 STSUI до KZT
₸1,535.702
|1 STSUI до THB
฿101.9186
|1 STSUI до TWD
NT$98.8484
|1 STSUI до CHF
Fr2.709
|1 STSUI до HKD
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