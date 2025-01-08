Сьогоднішня ціна AlphaDOGE (ALPHADOGE)

Поточна ціна AlphaDOGE (ALPHADOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.46K USD. Ціна ALPHADOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AlphaDOGE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 710.87 USD

- зміна ціни AlphaDOGE протягом дня — -12.53%

- циркуляційна пропозиція – 699.89M USD

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