Ціна AlphaDOGE (ALPHADOGE)
Поточна ціна AlphaDOGE (ALPHADOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.46K USD. Ціна ALPHADOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AlphaDOGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 710.87 USD
- зміна ціни AlphaDOGE протягом дня — -12.53%
- циркуляційна пропозиція – 699.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AlphaDOGE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AlphaDOGE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AlphaDOGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AlphaDOGE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.53%
|30 днів
|$ 0
|-82.17%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AlphaDOGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-12.53%
-7.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AlphaDOGE, the undisputed master of memecoins, embodies strength, confidence, and success. Representing the values of ambition, self-improvement, and hard work, AlphaDOGE is more than just a memecoin—it’s a movement for those who dare to aim higher. With its imposing physique, natural charisma, and unbreakable drive, AlphaDOGE inspires a mindset of leadership and excellence. It’s the ultimate symbol of financial freedom and personal growth for those ready to seize their destiny.
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