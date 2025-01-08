Сьогоднішня ціна Alpha Shares V2 ($ALPHA)

Поточна ціна Alpha Shares V2 ($ALPHA) сьогодні становить 0.050271 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $ALPHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alpha Shares V2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.71 USD

- зміна ціни Alpha Shares V2 протягом дня — -1.40%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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