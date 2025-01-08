Ціна Alpha Shares V2 ($ALPHA)
Поточна ціна Alpha Shares V2 ($ALPHA) сьогодні становить 0.050271 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $ALPHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alpha Shares V2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.71 USD
- зміна ціни Alpha Shares V2 протягом дня — -1.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alpha Shares V2 до USD становила $ -0.00071512013567514.
За останні 30 днів зміна ціни Alpha Shares V2 до USD становила $ -0.0095016513.
За останні 60 днів зміна ціни Alpha Shares V2 до USD становила $ -0.0160706433.
За останні 90 днів зміна ціни Alpha Shares V2 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00071512013567514
|-1.40%
|30 днів
|$ -0.0095016513
|-18.90%
|60 днів
|$ -0.0160706433
|-31.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Alpha Shares V2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-1.40%
+4.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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