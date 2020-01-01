Токеноміка Alpha Radar AI (ARBOT) Дізнайтеся ключову інформацію про Alpha Radar AI (ARBOT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Alpha Radar AI (ARBOT) What is the project about? Alpha Radar AI (arbot) is an AI-powered Telegram bot that automatically identifies potential alpha from hundreds, thousands of new projects every day. The bot screens and accurately identifies potential projects 24/7, making it the #1 assistant for both experienced crypto investors and newcomers in finding potential investment opportunities! What makes your project unique? Alpha Radar Bot tirelessly searches for and analyzes projects 24/7, something that human researchers cannot achieve The bot extensively search through multiple data sources (eg. X, blockchain explorer, audit report, community activeness) making it easy to identify abundant new projects before they are well-known. The Bot is powered by AI model that is trained with abundant project data, and can identify signals of a project becoming alpha at the very beginning. History of your project. Alpha Radar AI team composed of experienced data scientists, AI experts and cryptocurrency experts. With years of dedication in the Fintech, the team have achieved remarkable success in the web 2.0 Fintech area with solid capabilities in quantitative trading, platform development, data analysis, and more. What’s next for your project? After the successful bot launch, we'll continue to build the "Alpha Radar Universe": $ARBOT: holders can enjoy staking rewards, unlock advanced trading features and boost potential alpha candidate they desire AI & data: our core strength to detect alpha through data collection, and our AI determine accurate alpha score Alpha tools: Include alpha new liquidity scanner, alpha radar bot and Alpha Sniper What can your token be used for? receive staking rewards from tax revenue and subscription fee

boost projects on alpha list and reap rewards upon attainment of genuine alpha

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Токеноміка та аналіз ціни Alpha Radar AI (ARBOT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Alpha Radar AI (ARBOT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 74,47K $ 74,47K $ 74,47K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 71,16M $ 71,16M $ 71,16M FDV (повністю розведена вартість): $ 104,65K $ 104,65K $ 104,65K Історичний максимум: $ 0,01463061 $ 0,01463061 $ 0,01463061 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00104646 $ 0,00104646 $ 0,00104646 Дізнайтеся більше про ціну Alpha Radar AI (ARBOT)

Токеноміка Alpha Radar AI (ARBOT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Alpha Radar AI (ARBOT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ARBOT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ARBOT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ARBOT, досліджуйте ціну токена ARBOT в реальному часі!

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