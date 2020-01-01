Токеноміка Alpha Quark (AQT) Дізнайтеся ключову інформацію про Alpha Quark (AQT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Alpha Quark (AQT) Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property. Офіційний вебсайт: https://alphaquark.io/ Купити AQT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Alpha Quark (AQT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Alpha Quark (AQT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 26,61M $ 26,61M $ 26,61M Загальна пропозиція: $ 30,00M $ 30,00M $ 30,00M Циркуляційна пропозиція: $ 26,81M $ 26,81M $ 26,81M FDV (повністю розведена вартість): $ 29,78M $ 29,78M $ 29,78M Історичний максимум: $ 15,37 $ 15,37 $ 15,37 Історичний мінімум: $ 0,617773 $ 0,617773 $ 0,617773 Поточна ціна: $ 1,024 $ 1,024 $ 1,024 Дізнайтеся більше про ціну Alpha Quark (AQT)

Токеноміка Alpha Quark (AQT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Alpha Quark (AQT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AQT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AQT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AQT, досліджуйте ціну токена AQT в реальному часі!

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