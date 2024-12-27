Сьогоднішня ціна Alpha Quark (AQT)

Поточна ціна Alpha Quark (AQT) сьогодні становить 1.16 USD з ринковою капіталізацією $ 31.20M USD. Ціна AQT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alpha Quark:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.31M USD

- зміна ціни Alpha Quark протягом дня — +1.64%

- циркуляційна пропозиція – 26.81M USD

Отримуйте оновлення цін AQT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AQT.