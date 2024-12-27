Ціна Alpha Quark (AQT)
Поточна ціна Alpha Quark (AQT) сьогодні становить 1.16 USD з ринковою капіталізацією $ 31.20M USD. Ціна AQT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alpha Quark:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.31M USD
- зміна ціни Alpha Quark протягом дня — +1.64%
- циркуляційна пропозиція – 26.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alpha Quark до USD становила $ +0.01877971.
За останні 30 днів зміна ціни Alpha Quark до USD становила $ -0.3076507920.
За останні 60 днів зміна ціни Alpha Quark до USD становила $ +0.4097478440.
За останні 90 днів зміна ціни Alpha Quark до USD становила $ +0.1778406963873542.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01877971
|+1.64%
|30 днів
|$ -0.3076507920
|-26.52%
|60 днів
|$ +0.4097478440
|+35.32%
|90 днів
|$ +0.1778406963873542
|+18.11%
Останній аналіз цін Alpha Quark: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.72%
+1.64%
+3.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property.
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