Інформація щодо ціни Alpha Pay (ALPAY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00011494 $ 0,00011494 $ 0,00011494 Мін. за 24 год $ 0,00012009 $ 0,00012009 $ 0,00012009 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00011494$ 0,00011494 $ 0,00011494 Макс. за 24 год $ 0,00012009$ 0,00012009 $ 0,00012009 Рекордний максимум $ 0,00026297$ 0,00026297 $ 0,00026297 Найнижча ціна $ 0,00010052$ 0,00010052 $ 0,00010052 Зміна ціни (за 1 год) +1,24% Зміна ціни (1 дн.) +1,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,11%

Актуальна ціна Alpha Pay (ALPAY) становить $0,0001193. За останні 24 години ALPAY торгувався між мінімумом у $ 0,00011494 і максимумом у $ 0,00012009, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ALPAY становить $ 0,00026297, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00010052.

Що стосується короткострокових результатів, то ALPAY змінився на +1,24% за останню годину, +1,64% за 24 години та на -3,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Alpha Pay (ALPAY)

Ринкова капіталізація $ 119,96K$ 119,96K $ 119,96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 119,96K$ 119,96K $ 119,96K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Alpha Pay — $ 119,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALPAY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 119,96K.