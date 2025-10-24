Актуальна ціна Alpha Pay сьогодні становить 0,0001193 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ALPAY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ALPAY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Alpha Pay сьогодні становить 0,0001193 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ALPAY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ALPAY на MEXC вже зараз.

Ціна Alpha Pay (ALPAY)

Актуальна ціна 1 ALPAY до USD:

$0,00011901
+1,30%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Alpha Pay (ALPAY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:13:02 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Alpha Pay (ALPAY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00011494
Мін. за 24 год
$ 0,00012009
Макс. за 24 год

$ 0,00011494
$ 0,00012009
$ 0,00026297
$ 0,00010052
+1,24%

+1,64%

-3,11%

-3,11%

Актуальна ціна Alpha Pay (ALPAY) становить $0,0001193. За останні 24 години ALPAY торгувався між мінімумом у $ 0,00011494 і максимумом у $ 0,00012009, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ALPAY становить $ 0,00026297, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00010052.

Що стосується короткострокових результатів, то ALPAY змінився на +1,24% за останню годину, +1,64% за 24 години та на -3,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Alpha Pay (ALPAY)

$ 119,96K
--
$ 119,96K
1,00B
1 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Alpha Pay — $ 119,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALPAY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 119,96K.

Історія ціни Alpha Pay (ALPAY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alpha Pay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Alpha Pay до USD становила $ -0,0000088997.
За останні 60 днів зміна ціни Alpha Pay до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Alpha Pay до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,64%
30 днів$ -0,0000088997-7,46%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Alpha Pay (ALPAY)

To create a seamless, inclusive, and cost-effective financial ecosystem that empowers users to transact, save, and engage with businesses and communities using Alpha Pay tokens. To revolutionize the world of finance with AI-powered smart payments, making transactions seamless, secure, and accessible to everyone globally. To empower individuals and businesses worldwide with futuristic payment solutions that redefine financial freedom and create economic opportunities for all.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Alpha Pay (ALPAY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Alpha Pay (USD)

Скільки коштуватиме Alpha Pay (ALPAY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Alpha Pay (ALPAY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Alpha Pay.

Перегляньте прогноз ціни Alpha Pay вже зараз!

ALPAY до місцевих валют

Токеноміка Alpha Pay (ALPAY)

Розуміння токеноміки Alpha Pay (ALPAY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ALPAY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Alpha Pay (ALPAY)

Скільки сьогодні коштує Alpha Pay (ALPAY)?
Актуальна ціна ALPAY у USD становить 0,0001193 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ALPAY до USD?
Поточна ціна ALPAY до USD — $ 0,0001193. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Alpha Pay?
Ринкова капіталізація ALPAY — $ 119,96K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ALPAY?
Циркуляційна пропозиція ALPAY — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ALPAY?
ALPAY досяг історичної максимальної ціни у 0,00026297 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ALPAY?
Історична мінімальна ціна ALPAY становила 0,00010052 USD.
Який обсяг торгівлі ALPAY?
Актуальний обсяг торгівлі ALPAY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ALPAY цього року?
ALPAY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ALPAY для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.