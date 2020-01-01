Токеноміка alpha humans (CUMS) Дізнайтеся ключову інформацію про alpha humans (CUMS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація alpha humans (CUMS) Our project, $CUMS, is designed as a community-centered token with a focus on organic growth and consistent engagement among holders. We are committed to building a unique network where holders are valued as core contributors, offering exclusive opportunities to participate in strategic decisions, activities, and events. At the heart of $CUMS is the belief that a project thrives when powered by a strong, loyal community. We also prioritize transparency and direct communication, regularly updating our community on upcoming moves, influencer collaborations, and significant milestones. Unlike many projects that are primarily speculative, $CUMS emphasizes genuine engagement and aims to reward holders through both community participation and potential token growth, creating a vibrant and enduring ecosystem. Офіційний вебсайт: https://alphahumans.xyz Купити CUMS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни alpha humans (CUMS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена alpha humans (CUMS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,89K $ 7,89K $ 7,89K Загальна пропозиція: $ 998,60M $ 998,60M $ 998,60M Циркуляційна пропозиція: $ 998,60M $ 998,60M $ 998,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,89K $ 7,89K $ 7,89K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну alpha humans (CUMS)

Токеноміка alpha humans (CUMS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки alpha humans (CUMS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CUMS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CUMS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CUMS, досліджуйте ціну токена CUMS в реальному часі!

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