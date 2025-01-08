Ціна alpha humans (CUMS)
Поточна ціна alpha humans (CUMS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.87K USD. Ціна CUMS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності alpha humans:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.75 USD
- зміна ціни alpha humans протягом дня — -7.09%
- циркуляційна пропозиція – 999.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни alpha humans до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни alpha humans до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни alpha humans до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни alpha humans до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.09%
|30 днів
|$ 0
|-16.74%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін alpha humans: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-7.09%
+8.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Our project, $CUMS, is designed as a community-centered token with a focus on organic growth and consistent engagement among holders. We are committed to building a unique network where holders are valued as core contributors, offering exclusive opportunities to participate in strategic decisions, activities, and events. At the heart of $CUMS is the belief that a project thrives when powered by a strong, loyal community. We also prioritize transparency and direct communication, regularly updating our community on upcoming moves, influencer collaborations, and significant milestones. Unlike many projects that are primarily speculative, $CUMS emphasizes genuine engagement and aims to reward holders through both community participation and potential token growth, creating a vibrant and enduring ecosystem.
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