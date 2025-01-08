Сьогоднішня ціна alpha humans (CUMS)

Поточна ціна alpha humans (CUMS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.87K USD. Ціна CUMS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності alpha humans:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.75 USD

- зміна ціни alpha humans протягом дня — -7.09%

- циркуляційна пропозиція – 999.42M USD

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