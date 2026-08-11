Сьогоднішня ціна Alpha Fi

Поточна ціна Alpha Fi (ALPHA) сьогодні становить $ 0,609192, зі зміною 2,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALPHA до USD становить $ 0,609192 за ALPHA.

Alpha Fi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 066 487, з циркуляційною пропозицією у 9,96M ALPHA. Протягом останніх 24 годин ALPHA торгувався між $ 0,605485 (мінімум) та $ 0,627144 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5,39, тоді як історичний мінімум — $ 0,545245.

У короткостроковій динаміці ALPHA змінився на +0,22% за останню годину та на -0,29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,25K.

Ринкова інформація щодо Alpha Fi (ALPHA)

Ринкова капіталізація $ 6,07M$ 6,07M $ 6,07M Обсяг (за 24 год) $ 2,25K$ 2,25K $ 2,25K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,09M$ 6,09M $ 6,09M Циркуляційне постачання 9,96M 9,96M 9,96M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Alpha Fi — $ 6,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,25K. Циркуляційна пропозиція ALPHA — 9,96M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,09M.