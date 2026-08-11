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Поточна ціна Alpha Fi сьогодні становить 0,609192 USD. Ринкова капіталізація ALPHA становить 6 066 487 USD. Відстежуйте оновлення цін ALPHA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Alpha Fi сьогодні становить 0,609192 USD. Ринкова капіталізація ALPHA становить 6 066 487 USD. Відстежуйте оновлення цін ALPHA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Alpha Fi (ALPHA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ALPHA до USD:

$0,607978
$0,607978$0,607978
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Alpha Fi (ALPHA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:44:42 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Alpha Fi

Поточна ціна Alpha Fi (ALPHA) сьогодні становить $ 0,609192, зі зміною 2,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALPHA до USD становить $ 0,609192 за ALPHA.

Alpha Fi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 066 487, з циркуляційною пропозицією у 9,96M ALPHA. Протягом останніх 24 годин ALPHA торгувався між $ 0,605485 (мінімум) та $ 0,627144 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5,39, тоді як історичний мінімум — $ 0,545245.

У короткостроковій динаміці ALPHA змінився на +0,22% за останню годину та на -0,29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,25K.

Ринкова інформація щодо Alpha Fi (ALPHA)

$ 6,07M
$ 6,07M$ 6,07M

$ 2,25K
$ 2,25K$ 2,25K

$ 6,09M
$ 6,09M$ 6,09M

9,96M
9,96M 9,96M

10 000 000,0
10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Alpha Fi — $ 6,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,25K. Циркуляційна пропозиція ALPHA — 9,96M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,09M.

Історія ціни Alpha Fi у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,605485
$ 0,605485$ 0,605485
Мін. за 24 год
$ 0,627144
$ 0,627144$ 0,627144
Макс. за 24 год

$ 0,605485
$ 0,605485$ 0,605485

$ 0,627144
$ 0,627144$ 0,627144

$ 5,39
$ 5,39$ 5,39

$ 0,545245
$ 0,545245$ 0,545245

+0,22%

-2,33%

-0,29%

-0,29%

Історія ціни Alpha Fi (ALPHA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alpha Fi до USD становила $ -0,014542842878792928.
За останні 30 днів зміна ціни Alpha Fi до USD становила $ -0,0197264898.
За останні 60 днів зміна ціни Alpha Fi до USD становила $ -0,1027833006.
За останні 90 днів зміна ціни Alpha Fi до USD становила $ -0,0000001750971666.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,014542842878792928-2,33%
30 днів$ -0,0197264898-3,23%
60 днів$ -0,1027833006-16,87%
90 днів$ -0,0000001750971666-0,00%

Прогноз ціни Alpha Fi

Прогноз ціни Alpha Fi (ALPHA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ALPHA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Alpha Fi (ALPHA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Alpha Fi потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Alpha Fi у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ALPHA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Alpha Fi.

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Ресурс Alpha Fi (ALPHA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Sui EcosystemYield Optimizer

Про Alpha Fi

Яка зараз актуальна ціна Alpha Fi?

Alpha Fi коштує ₴26.85039497622214272000, що свідчить про зміну ціни на -2.33% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок ALPHA?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴26.68700738384263760000 і ₴27.64163696661784704000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Alpha Fi на ринку?

Наразі він займає #1459 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴267382979.53373802992000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 9958296.155376067 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Alpha Fi?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Alpha Fi

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:44:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Alpha Fi (ALPHA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+341,00%

DAPPOS

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$0,53530
$0,53530$0,53530

+970,60%

The Toad Pepe

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TOAD

$0,01577
$0,01577$0,01577

+25,85%

AurumX

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UMX

$0,17685
$0,17685$0,17685

-12,40%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,6787
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+104,24%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,53530
$0,53530$0,53530

+970,60%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,6787
$3,6787$3,6787

+104,24%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,027859
$0,027859$0,027859

+87,01%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00875
$0,00875$0,00875

+46,07%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0177
$0,0177$0,0177

+26,42%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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