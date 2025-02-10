Сьогоднішня ціна Alpha City (AMETA)

Поточна ціна Alpha City (AMETA) сьогодні становить 0.00061371 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMETA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alpha City:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34M USD

- зміна ціни Alpha City протягом дня — +13.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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