Ціна Alpha City (AMETA)
Поточна ціна Alpha City (AMETA) сьогодні становить 0.00061371 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMETA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alpha City:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34M USD
- зміна ціни Alpha City протягом дня — +13.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alpha City до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Alpha City до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Alpha City до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Alpha City до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13.51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Alpha City: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.86%
+13.51%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Alpha City is a blockchain-powered virtual world moved to the BASE network and developed using Unreal Engine 5. It allows users to explore, create, and monetize content in a high-quality, graphically rich metaverse environment. Players can purchase Alpha Lands, build custom homes or businesses, and engage with a social-business lifestyle metaverse designed for immersive and interactive experiences. The project integrates NFT-based land ownership, customizable structures, and an economy driven by ALPHA tokens.
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