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Поточна ціна Alpha Bulgaria Warrants сьогодні становить 3,2 USD. Ринкова капіталізація ALFW становить 114 330 001 USD. Відстежуйте оновлення цін ALFW до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Alpha Bulgaria Warrants сьогодні становить 3,2 USD. Ринкова капіталізація ALFW становить 114 330 001 USD. Відстежуйте оновлення цін ALFW до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ALFW

Інформація про ціну ALFW

Що таке ALFW

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Ціна Alpha Bulgaria Warrants (ALFW)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ALFW до USD:

$3,2
$3,2$3,2
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:44:27 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Alpha Bulgaria Warrants

Поточна ціна Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) сьогодні становить $ 3,2, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALFW до USD становить $ 3,2 за ALFW.

Alpha Bulgaria Warrants наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 114 330 001, з циркуляційною пропозицією у 35,71M ALFW. Протягом останніх 24 годин ALFW торгувався між $ 3,2 (мінімум) та $ 3,2 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,2, тоді як історичний мінімум — $ 3,2.

У короткостроковій динаміці ALFW змінився на 0,00% за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Alpha Bulgaria Warrants (ALFW)

$ 114,33M
$ 114,33M$ 114,33M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 114,33M
$ 114,33M$ 114,33M

35,71M
35,71M 35,71M

35 714 286,0
35 714 286,0 35 714 286,0

Поточна ринкова капіталізація Alpha Bulgaria Warrants — $ 114,33M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція ALFW — 35,71M, зі загальною пропозицією 35714286.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 114,33M.

Історія ціни Alpha Bulgaria Warrants у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 3,2
$ 3,2$ 3,2
Мін. за 24 год
$ 3,2
$ 3,2$ 3,2
Макс. за 24 год

$ 3,2
$ 3,2$ 3,2

$ 3,2
$ 3,2$ 3,2

$ 3,2
$ 3,2$ 3,2

$ 3,2
$ 3,2$ 3,2

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Історія ціни Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alpha Bulgaria Warrants до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Alpha Bulgaria Warrants до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Alpha Bulgaria Warrants до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Alpha Bulgaria Warrants до USD становила $ -0,00124.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0,00,00%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ -0,00124-0,00%

Прогноз ціни Alpha Bulgaria Warrants

Прогноз ціни Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ALFW у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Alpha Bulgaria Warrants потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Alpha Bulgaria Warrants у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ALFW на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Alpha Bulgaria Warrants.

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Ресурс Alpha Bulgaria Warrants (ALFW)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Assets

Про Alpha Bulgaria Warrants

Яка реальна ціна Alpha Bulgaria Warrants сьогодні?

Живуча ціна Alpha Bulgaria Warrants становить ₴141.041353011712000, змінившись на 0.0% за останні 24 години. Ця цифра постійно оновлюється, щоб відображати точні умови глобального ринку.

Як виглядає денну структуру цін для ALFW?

ALFW торгувався між ₴141.041353011712000 і ₴141.041353011712000, що дає уявлення про внутрішньоденну міцність цін та потенційні зони прориву.

Наскільки волатильність Alpha Bulgaria Warrants сьогодні?

Токен пережив --% волатильності за останню добу, допомагаючи трейдерам визначити, чи ринок стабільний, чи дуже реактивний.

У якій технічній зоні зараз торгують ALFW?

Рух ціни відносно недавніх максимумів і мінімумів свідчить, що ALFW демонструє помірний короткостроковий імпульс, що залежить від ліквідності та загального напряму ринку.

Який загальний рейтинг та розмір ринку у Alpha Bulgaria Warrants?

З капіталізацією ₴5039143134.64699561616000, Alpha Bulgaria Warrants займає #239 місце, що свідчить про сильну присутність на ринку та інтерес інвесторів.

Яку об’ємну активність показав ALFW останнім часом?

Токен згенерував ₴-- за 24-годинний об’єм торгів, що свідчить про активну участь глобальних трейдерів.

Як Alpha Bulgaria Warrants порівнюється зі своїми ATH і ATL?

Його ATH становить ₴141.041353011712000, а ATL — ₴141.041353011712000, що дає уявлення про довгостроковий ціновий потенціал та просадки.

Які фундаментальні фактори впливають на ринкову поведінку ALFW?

Основні фактори включають обігове надання (35714286.0 токенів), результати категорії у Tokenized Assets,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem та ончейн-активність у --, що всі разом формують цінову динаміку токена.

Люди також запитують: Інші запитання про Alpha Bulgaria Warrants

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:44:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Alpha Bulgaria Warrants (ALFW)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Alpha Bulgaria Warrants

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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