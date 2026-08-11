Сьогоднішня ціна Alpha Bulgaria Warrants

Поточна ціна Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) сьогодні становить $ 3,2, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALFW до USD становить $ 3,2 за ALFW.

Alpha Bulgaria Warrants наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 114 330 001, з циркуляційною пропозицією у 35,71M ALFW. Протягом останніх 24 годин ALFW торгувався між $ 3,2 (мінімум) та $ 3,2 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,2, тоді як історичний мінімум — $ 3,2.

У короткостроковій динаміці ALFW змінився на 0,00% за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Alpha Bulgaria Warrants (ALFW)

Ринкова капіталізація $ 114,33M$ 114,33M $ 114,33M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 114,33M$ 114,33M $ 114,33M Циркуляційне постачання 35,71M 35,71M 35,71M Загальна пропозиція 35 714 286,0 35 714 286,0 35 714 286,0

Поточна ринкова капіталізація Alpha Bulgaria Warrants — $ 114,33M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція ALFW — 35,71M, зі загальною пропозицією 35714286.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 114,33M.