Яка зараз ринкова ціна Alpha Base Index?

Alpha Base Index оцінюється в ₴, зі зміною 4.87% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має ABX?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення ABX у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Alpha Base Index у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість ABX?

Обігова кількість становить 129424896.4151891, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Alpha Base Index?

Alpha Base Index згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як ABX виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Index,Base Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Index,Base Ecosystem, імпульс ABX залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.